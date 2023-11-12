Нурмагомедов – о дисквалификации: «Я проводил курс лечения, но не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно»

Теги UFC MMA Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов сделал заявление по поводу дисквалификации из-за допинга.

«Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения.

В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачем. За несколько месяцев до боя, я проводил курс лечения, но к сожалению не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.

Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев, вместо более длительных отстранений принимаемых в таких случаях», – написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Нурмагомедова дисквалифицировали на шесть месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Поединок с Брентом Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся.

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8 комментариев

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Квадратное личико
Один отъезжает в больничку с отказавшими почками после бесчеловечной весогонки в свой "природный" вес, не уведомив об этом UFC. Другой колёса глотает с запрещёнкой, не уведомив атлетическую комиссию. Поколение "100 баллов за ЕГЭ по русскому - сам здал атвичаю". Всё в обход, всё по левым схемам, по блату-свату.
Но если ты за эту семейку не болеешь, то это не потому, что они вот такие практически во всём неприятные отталкивающие люди, а потому что ты националист, запомни 😄 Батиголка в юбке чуть ниже в комментах врать не будет) Самый честный человек на спортсе 😄
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Мага осторожный
Ответ Мадина Уйгурова
По глупости тест провалил, 6 месячная дисквалификация означает, что это не какойто курс принятый специально, ибо в таком случае американцы дают много много лет, а реальна добавка из таблеток. Но поскольку является кавказцем да еще и фамилия Нурмагомедов (а не Магомедшарипов), то будет высмеян русскими со спортс. Да и пофиг) Джонсу не помешало это остаться непобедимым чемпионом и Усману не помешает в дальнейшей карьере. Ну хотя бы у русских появится новый праздник в календаре, радуйтесь, ведь как обычно когда у соседа корова сдохла - у вас оргазм, выпейте рюмочку, а мы просто подождём полгодика и продолжим смотреть на победы Усмана 😂
хорошо у тебя полыхнуло))
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Мадина Уйгурова
Ответ Мага осторожный
хорошо у тебя полыхнуло))
Посмотри мои комментарии. Там и фигурное катание, и Автоспорт, и хоккей. И посмотри свои. Ты русский, который взял КАВКАЗСКОЕ имя в ник и пишет только гадости о кавказцах. Подумай еще раз кого из нас бомбануло в этой жизни?
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Sobachkin
Ну, а зачем это нужно
нужно... Это ж бои во дворе, а не профспорт
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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adimsonekat
Рафик опять неуиновен?
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Сергей
Ты это своим братьям в ауле расскажи.
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