Нурмагомедов – о дисквалификации: «Я проводил курс лечения, но не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно»

Усман Нурмагомедов сделал заявление по поводу дисквалификации из-за допинга.

«Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения.

В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачем. За несколько месяцев до боя, я проводил курс лечения, но к сожалению не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.

Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев, вместо более длительных отстранений принимаемых в таких случаях», – написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Нурмагомедова дисквалифицировали на шесть месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Поединок с Брентом Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся.

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