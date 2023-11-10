Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»
Том Аспиналл пошутил о силе Сергея Павловича.
«Сергей во всем меня впечатляет. Не думаю, что можно взглянуть на его навыки и сказать: «Так, тут он слаб».
Но главная проблема в поединке со мной в том, что нет таких тяжеловесов, как я. Нет двухметровых парней, которые двигаются, как я.
Не собираюсь стоять с ним в центре клетки, рубиться и мериться мужским достоинством буквально и фигурально. Потому что в обоих случаях он выиграет, понимаете, о чем я?» – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.
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Думаю, Аспиналл первые раунды будет бегать, работать джемом, бить лоу. Дальше идет расчет на то, что Сергей быстро устанет из-за большой мышечной массы (в UFC он ни разу не дошел до 2 раунда) . Тут можно Аспиналлу и ударку ранообразить и перевести попробовать.