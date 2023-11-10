Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл пошутил о силе Сергея Павловича.

«Сергей во всем меня впечатляет. Не думаю, что можно взглянуть на его навыки и сказать: «Так, тут он слаб».

Но главная проблема в поединке со мной в том, что нет таких тяжеловесов, как я. Нет двухметровых парней, которые двигаются, как я.

Не собираюсь стоять с ним в центре клетки, рубиться и мериться мужским достоинством буквально и фигурально. Потому что в обоих случаях он выиграет, понимаете, о чем я?» – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.

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84%
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Нет
16%
Том Аспиналл

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10 комментариев

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Егор Крид58
Ответ Мага осторожный
Сейчас Комнатный герой со школы вернётся и распишет как Аспиналл раскатает Серегу, он даже свой школьный обед на это поставил
так ты уже тут
+6
-2
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karbeatmusic
Ответ Егор Крид58
так ты уже тут
😂😂😂😂
+3
-1
+2
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Мага осторожный
Сейчас Комнатный герой со школы вернётся и распишет как Аспиналл раскатает Серегу, он даже свой школьный обед на это поставил
+4
-4
0
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leon01
ну а если всё-таки помериться...есть надежда на раздельное решение...
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banchik1
Кстати молодец, хорошо ответил, не без уважения к сопернику.
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Fizkultprivet
Велосипедить что ли собирается?
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BurBon
Распиаренный англ, который дерется только дома у себя, весь хайп слетит скоро с него, он не заслуживает титульника.
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wexor
Павлович партер не вывезет.
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fiztehno
Ответ Fizkultprivet
Велосипедить что ли собирается?
офк, а как ему еще драться? Сергей очень мощный, один хороший удар, потом серия, добивание и все.

Думаю, Аспиналл первые раунды будет бегать, работать джемом, бить лоу. Дальше идет расчет на то, что Сергей быстро устанет из-за большой мышечной массы (в UFC он ни разу не дошел до 2 раунда) . Тут можно Аспиналлу и ударку ранообразить и перевести попробовать.
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wexor
Ответ BurBon
Распиаренный англ, который дерется только дома у себя, весь хайп слетит скоро с него, он не заслуживает титульника.
Как еще спесь, он сам не раз заявлял что еще не готов...
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