Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

Том Аспиналл пошутил о силе Сергея Павловича.

«Сергей во всем меня впечатляет. Не думаю, что можно взглянуть на его навыки и сказать: «Так, тут он слаб».

Но главная проблема в поединке со мной в том, что нет таких тяжеловесов, как я. Нет двухметровых парней, которые двигаются, как я.

Не собираюсь стоять с ним в центре клетки, рубиться и мериться мужским достоинством буквально и фигурально. Потому что в обоих случаях он выиграет, понимаете, о чем я?» – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.

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