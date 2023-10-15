Анкалаев – о Немкове: «Вадим – крупный парень. У него есть шансы на титул в тяжелом весе»

Теги UFC MMA Bellator Магомед Анкалаев Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев оценил шансы Вадима Немкова на титул Bellator в тяжелом весе.

«Перспективы Немкова в тяжелом весе? С Вадимом давно не сталкивался. Знаю, что для полутяжелого веса он очень сильный, мощный. Шансы у него есть, потому что он крупный парень, который хорошо бьет и борется. Шансы всегда есть», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

Ранее Немков объявил о переходе в тяжелый дивизион. Он обладает чемпионским поясом в полутяжелом весе с августа 2020 года.

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1 комментарий

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Azret09
Да действительно, очень крупный,
рост 183 см (как у Усмана к примеру),
при этом не пухляш как Кормье, или Туйаваса.
странно что ему тяжело гонять до 93,
имея антропометрию среднего полу средневеса.
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