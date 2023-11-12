Ведутся переговоры о турнире в Саудовской Аравии 23 декабря. В карде Уайлдер, Джошуа и Бивол (IFL TV)

На Ближнем Востоке обсуждается проведение нового боксерского турнира.

ESPN, со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля, сообщает, что в Саудовской Аравии планируется провести боксерский турнир, который заменит сорвавшийся бой Фьюри и Усика 23 декабря.

Ведутся переговоры о следующих поединках: Уайлдер – Паркер, Джошуа – Валлин и Бивол – Ривера.

Джошуа и Уайлдер могут выступить на одном турнире в Саудовской Аравии

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