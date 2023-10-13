Отец Фьюри: «Джошуа должен побить Уайлдера, чтобы претендовать на бой с Тайсоном»

Теги Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Фьюри рассказал, что должен сделать Джошуа, чтобы получить бой с Тайсоном.

«Им всем придется встретиться с Уайлдером, чтобы получить бой с Цыганским королем. Если Джошуа настолько хорош, то пусть побьет Деонтея – тогда поединок с Тайсоном будет действительно большим.

Но на данный момент организация этого боя невозможна. Джошуа этого не заслуживает. Нельзя претендовать на поединок с Тайсоном после нескольких побед над какими-то бомжами, не так ли?» – сказал Джон Фьюри.

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