Джошуа и Уайлдер могут выступить на одном турнире в Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться на одном турнире.

Об этом рассказал журналист Дэн Рафаэль.

«Фьюри и Усик не встретятся 23 декабря, но на эту дату запланирован другой большой турнир – переговоры о его проведении находятся в заключительной стадии.

Джошуа и Уайлдер работают над заключением сделки с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Они могут выступить на одном турнире, но в разных боях», – сообщил Рафаэль.

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2 комментария

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pups1
Сколько мусолить будет с их боем общим? Когда стукнет по 40 лет им? 🤦‍♂️
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+1
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Art Bear
с 2016 все ждали их бой, сейчас уже не особо интересно
+1
0
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