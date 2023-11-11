Джошуа и Уайлдер могут выступить на одном турнире в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться на одном турнире.

Об этом рассказал журналист Дэн Рафаэль.

« и не встретятся 23 декабря, но на эту дату запланирован другой большой турнир – переговоры о его проведении находятся в заключительной стадии.

и работают над заключением сделки с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Они могут выступить на одном турнире, но в разных боях», – сообщил Рафаэль.

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

Бой Джошуа – Уайлдер может состояться на Ближнем Востоке, но не в Саудовской Аравии