Михаил Мохнаткин: «После боя с Павловичем неделю ходил на костылях»

Михаил Мохнаткин рассказал о последствиях боя с Сергеем Павловичем.

«Многие говорят, что это подставной бой, что мы там как друзья-товарищи дрались, но это все неправда полнейшая. Например, я после этого боя практически неделю ходил на костылях, потому что одну мне стратегически Серега отбил, когда бил под икру. Там такое место – его очень тяжело набить, натренировать.

Вторую ногу я отбил, потому что, когда бил маваши в области головы, практически все время попадал в локоть. Как-то так получалось, что постоянно я на него натыкался. Хорошо перекрывался, хорошо был готов к тому бою.

Стратегически его подготовили грамотно, мало что я мог придумать в этом бою. Надо отдать должное, они смогли нивелировать то, за счет чего я мог выиграть – за счет своей скорости передвижения. Они меня замедлили к третьему раунду и тем самым решили вопрос», – сказал боец ММА Михаил Мохнаткин.

Бой Мохнаткина и прошел в июне 2017 года. Павлович победил единогласным решением судей.

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