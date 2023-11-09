Павлович готов выйти на бой с Аспиналлом с флагом России: «Обрадуюсь, если разрешат»

Сергей Павлович хочет выйти с флагом России на бой с Томом Аспиналлом.

«Можно ли выйти на бой с Аспиналлом с флагом? Очень интересный момент. Потому что на последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с за временный титул.

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