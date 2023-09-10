Перейра поздравил Стрикленда с победой: «Я говорил, но никто мне не верил»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра поздравил Шона Стрикленда с титулом UFC.

«Я вам говорил, ребята, но мне никто не верил. Поздравляю, Шон Стрикленд, ты заслужил!» – написал в соцсетях топовый полутяжеловес и бывший чемпион в среднем весе Алекс Перейра.

Ранее Перейра говорил, что у Стрикленда высокие шансы победить Адесанью.

Напомним, что в 2022 году Перейра и Стрикленд дрались на турнире UFC 276, тогда Алекс нокаутировал Шона в первом раунде.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC

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2 комментария

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Ulan Iskanderov
Получилась эдакая шахматная партия, Адесанья готовился к борьбе и провел лагерь по защите от тэйкдаунов, думая что Стриклэнд побоится драться в стойке. Стриклэнд же улучшил свою стойку, при этом позвал в лагерь бойца, который побеждал и его и Адесанью, шах и мат!
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+7
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SGambler
https://pbs.twimg.com/media/F5o17jiXEAAjMJa?format=jpg&name=medium Эволюция Стрикленда, это Перейра его научил.
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0
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