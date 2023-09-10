Перейра поздравил Стрикленда с победой: «Я говорил, но никто мне не верил»

Алекс Перейра поздравил Шона Стрикленда с титулом UFC.

«Я вам говорил, ребята, но мне никто не верил. Поздравляю, , ты заслужил!» – написал в соцсетях топовый полутяжеловес и бывший чемпион в среднем весе .

Ранее Перейра говорил, что у Стрикленда высокие шансы победить Адесанью.

Напомним, что в 2022 году Перейра и Стрикленд дрались на турнире UFC 276, тогда Алекс нокаутировал Шона в первом раунде.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC