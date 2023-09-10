Перейра поздравил Стрикленда с победой: «Я говорил, но никто мне не верил»
Алекс Перейра поздравил Шона Стрикленда с титулом UFC.
«Я вам говорил, ребята, но мне никто не верил. Поздравляю, Шон Стрикленд, ты заслужил!» – написал в соцсетях топовый полутяжеловес и бывший чемпион в среднем весе Алекс Перейра.
Ранее Перейра говорил, что у Стрикленда высокие шансы победить Адесанью.
Напомним, что в 2022 году Перейра и Стрикленд дрались на турнире UFC 276, тогда Алекс нокаутировал Шона в первом раунде.
Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC
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