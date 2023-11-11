Официально: Пеннингтон и Буэно Сильва подерутся за титул в легчайшем весе на UFC 297

В ночь на 21 января в Торонто, Канада, состоится UFC 297.

В соглавном событии турнира пройдет поединок за вакантный титул в легчайшем весе между и Майрой Буэно Силвой.

Пеннингтон (15-8) в последний раз дралась в январе, когда выиграла у Кетлин Виейры раздельным решением судей.

Буэно Силва (10-2-1) в июле победила удушающим приемом. Позже поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного бразильянкой допинг-теста.

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