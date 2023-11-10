Павлович легче Аспиналла на килограмм перед боем на UFC 295

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295.

В соглавном бою вечера Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный пояс в тяжелом весе.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

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Сергей Павлович точно станет вашим любимым бойцом. Вот четыре причины

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5 комментариев

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Politruk
А у Павловича какой вес?!
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Владислав Никонов
Ответ Politruk
А у Павловича какой вес?!
Весы сломались.
+2
-1
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Гекдениз Кардениз
Павлович мощнее у Аспинэла единственный шанс завязать на партер , думаю быстрый бой будет до одного щелчка и наконец то первый чемп Юфс в супертяжах
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Саша Курьян
Что такое Аспиналл, вообще не врубаюсь!
0
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