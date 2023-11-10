Павлович легче Аспиналла на килограмм перед боем на UFC 295
В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295.
В соглавном бою вечера Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный пояс в тяжелом весе.
За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:
- Сергей Павлович (117,84 кг);
- Том Аспиналл (118,66 кг).
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