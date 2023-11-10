Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что боится Сергея Павловича.

«Я напуган, Сергей – страшный парень, устрашающий человек. Но лучше всего я показываю себя, когда напуган. У меня отличные отношения со страхом.

Он наделяет меня суперсилой, так что чем сильнее я напуган, тем лучше дерусь. Медоеды атакуют, когда боятся. Они очень опасны. Так что это я, отныне называйте меня медоедом, это классно», – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.

Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

Павлович – о сравнениях с Федором и Хабибом: «Это работа экспертов. У меня другая работа»

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16%
Том Аспиналл

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2 комментария

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koshaus
Фиха в том, что медоеды не боятся. Им просто пофиг кого рвать. Размер, сила, количество противников не имеют значения.🤣🤣🤣
+1
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Dart_Yoda
https://youtu.be/BPdRIzuH0R8?si=M0IGCoAPK8WexYdc

Промо боя
0
0
0
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