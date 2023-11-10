Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»

Том Аспиналл заявил, что боится Сергея Павловича.

«Я напуган, Сергей – страшный парень, устрашающий человек. Но лучше всего я показываю себя, когда напуган. У меня отличные отношения со страхом.

Он наделяет меня суперсилой, так что чем сильнее я напуган, тем лучше дерусь. Медоеды атакуют, когда боятся. Они очень опасны. Так что это я, отныне называйте меня медоедом, это классно», – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.

Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

Павлович – о сравнениях с Федором и Хабибом: «Это работа экспертов. У меня другая работа»