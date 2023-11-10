UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра

Теги UFC MMA Сергей Павлович Иржи Прохазка Том Аспиналл Алекс Перейра UFC 295 Перейра - Прохазка Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович провел битву взглядов с Томом Аспиналлом.

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция перед турниром UFC 295, в главном событии которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

В соглавном бою Сергей Павлович и Том Аспиналл разыграют временный пояс в тяжелом весе.

Бойцы поучаствовали в традиционных битвах взглядов.

Павлович готов выйти на бой с Аспиналлом с флагом России: «Обрадуюсь, если разрешат»

Прохазка заявил, что не станет драться с Чимаевым на улице: «Я нормальный человек и показываю все в клетке»

Опрос

Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
2655 голосов
Да
84%
Сергей Павлович
Нет
16%
Том Аспиналл

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5 комментариев

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San9
Ответ Jim Korbett
Assпиналл покажет, почему Павлович избегал его.
Или Павлович покажет, почему твои слова - сказка.
+2
0
+2
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Jim Korbett
Assпиналл покажет, почему Павлович избегал его.
+3
-3
0
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Born is the King
Топовый кард. В обеих боях равные соперники с разным и ярким стилем
0
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0
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sfilatov13
Ответ Jim Korbett
Assпиналл покажет, почему Павлович избегал его.
с чего вы взяли, что Сергей избегал Аспиналла?
+1
-1
0
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Born is the King
Ответ Jim Korbett
Assпиналл покажет, почему Павлович избегал его.
Чё за бред? Павлович как раз таки против любого выйдет
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