UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра

Сергей Павлович провел битву взглядов с Томом Аспиналлом.

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция перед турниром UFC 295, в главном событии которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

В соглавном бою Сергей Павлович и Том Аспиналл разыграют временный пояс в тяжелом весе.

Бойцы поучаствовали в традиционных битвах взглядов.

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