UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра
Сергей Павлович провел битву взглядов с Томом Аспиналлом.
В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция перед турниром UFC 295, в главном событии которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.
В соглавном бою Сергей Павлович и Том Аспиналл разыграют временный пояс в тяжелом весе.
Бойцы поучаствовали в традиционных битвах взглядов.
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