Павлович не получил гарантий от UFC в случае победы над Аспиналлом: «Встречусь ли я с Джонсом? Не могу ответить»
Сергей Павлович ответил на вопрос о бое с Джонсом в случае победы над Аспиналлом.
«Есть ли гарантия, что победитель боя с Аспиналлом получит поединок с Джонсом? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Гарантий нет? 100% нет», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс.
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