Павлович не получил гарантий от UFC в случае победы над Аспиналлом: «Встречусь ли я с Джонсом? Не могу ответить»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович ответил на вопрос о бое с Джонсом в случае победы над Аспиналлом.

«Есть ли гарантия, что победитель боя с Аспиналлом получит поединок с Джонсом? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Гарантий нет? 100% нет», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс.

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1315 голосов
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83%
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Нет
17%
Том Аспиналл

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1 комментарий

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Рома Политов
Может хватит шапкозакидательства? Аспинал очень сильный соперник, самый сильный в его карьере. У них примерно равные шансы на победу, а журналисты уже будущих соперников подбирают
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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