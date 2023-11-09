Павлович не получил гарантий от UFC в случае победы над Аспиналлом: «Встречусь ли я с Джонсом? Не могу ответить»

Сергей Павлович ответил на вопрос о бое с Джонсом в случае победы над Аспиналлом.

«Есть ли гарантия, что победитель боя с Аспиналлом получит поединок с ? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Гарантий нет? 100% нет», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с за временный пояс.

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