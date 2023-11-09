Сергей Павлович: «Настало ли мое время? Конечно»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что наступило его время в тяжелом весе UFC.

«В нашем зале добрая и теплая атмосфера. После боя с Кертисом Блейдсом ко мне ребята подходят и тычат: «Your time». Твое время. Только такие разговоры.

Чувствую ли, что наступило мое время? Конечно. Я же здесь не просто так, не отдыхал два года где-то там или чтобы мне вдруг сказали – давай за пояс. Планомерно, ступень за ступенью шел к этому», – сказал второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс.

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Опрос

Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
1173 голосa
Да
83%
Сергей Павлович
Нет
17%
Том Аспиналл

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2 комментария

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Ronaldinho Gaúcho
Идеальное время схватиться за возможность, вперёд Серёга!
+3
0
+3
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Bayern Munich
Кстати у многих было сомнение на счёт кардио Серёги, а к него оказывается есть один полный пятираундновый бой, где он победил единогласным решением, не в ufc конечно, но все же
0
0
0
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