Сергей Павлович: «Настало ли мое время? Конечно»
Сергей Павлович заявил, что наступило его время в тяжелом весе UFC.
«В нашем зале добрая и теплая атмосфера. После боя с Кертисом Блейдсом ко мне ребята подходят и тычат: «Your time». Твое время. Только такие разговоры.
Чувствую ли, что наступило мое время? Конечно. Я же здесь не просто так, не отдыхал два года где-то там или чтобы мне вдруг сказали – давай за пояс. Планомерно, ступень за ступенью шел к этому», – сказал второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс.
Павлович выложил фото с Кормье: «Приятно встретить Даниэля»
Али Абдель-Азиз: «Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз»
Опрос
Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
1173 голосa
2 комментария