Сергей Павлович: «Настало ли мое время? Конечно»

Сергей Павлович заявил, что наступило его время в тяжелом весе UFC.

«В нашем зале добрая и теплая атмосфера. После боя с Кертисом Блейдсом ко мне ребята подходят и тычат: «Your time». Твое время. Только такие разговоры.

Чувствую ли, что наступило мое время? Конечно. Я же здесь не просто так, не отдыхал два года где-то там или чтобы мне вдруг сказали – давай за пояс. Планомерно, ступень за ступенью шел к этому», – сказал второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович, который в ночь на 12 ноября подерется с за временный пояс.

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