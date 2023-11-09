Волков сравнил Павловича и Аспиналла: «Сергей превосходит в силе, но Том быстрее и техничнее»

Александр Волков назвал сложным для Павловича бой с Аспиналлом.

«Все будет зависеть от формы . У Сергея преимущество в физической силе, в силе удара. Аспиналл побыстрее, он действует более разнообразно, он потехничнее.

Для Сергея будет сложный бой. Многие предрекают ему победу в этом бою, тем не менее к Аспиналлу нужно относиться более серьезно. Хорошо, если бой получится легким», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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