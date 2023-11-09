Али Абдель-Азиз: «Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз»

Али Абдель-Азиз рассказал об уровне подготовки Павловича в раннем детстве.

«Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз», – написал в соцсетях менеджер .

Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке Сергей Павлович подерется с за временный титул в тяжелом весе.

Джуниор Дос Сантос: «Спарринговал с Павловичем и получил сечку. Сергей – зверь»

Павлович – о статусе поединка с Аспиналлом: «Для меня это бой за самый настоящий пояс. Полноценный»