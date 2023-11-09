Али Абдель-Азиз: «Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Али Абдель-Азиз Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз рассказал об уровне подготовки Павловича в раннем детстве.

«Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный титул UFC в тяжелом весе.

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19%
Том Аспиналл

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2 комментария

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pups1
Ну щас серега 1-2 раза подтянется. Но не суть . К чему вообще новость эта ? Выставляйте тогда новости как и чем серега позавтракал
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Sgt. Elias Grodin
Это много? Помню в секции по спортивной гимнастике и по 20 раз подтягивались.
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