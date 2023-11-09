Али Абдель-Азиз: «Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз»
Али Абдель-Азиз рассказал об уровне подготовки Павловича в раннем детстве.
«Павлович сказал мне, что в шесть лет подтягивался 15 раз», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный титул UFC в тяжелом весе.
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