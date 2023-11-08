Павлович – о статусе поединка с Аспиналлом: «Для меня это бой за самый настоящий пояс. Полноценный»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович высказался о статусе поединка с Томом Аспиналлом.

– Какое значение вы придаете временному поясу?

– Для меня это самый настоящий пояс. Полноценный.

– Соответственно меняется цена поединка, а меняется ли что-то в подготовке?

– Подготовка, естественно, меняется, потому что поменялся соперник. До этого была одна подготовка. Сейчас начали делать специальную. Настрой такой же, какой и был. Остальное все так же.

– Насколько важно к такому бою подойти с полноценным лагерем, а не на коротком уведомлении, как в случае с вашим соперником?

– Все в целом имеет значение. Но я тоже вообще-то готовился к другим ребятам. У меня была общая подготовка. Все нормально. Здесь более важно быть готовым ментально, – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

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2 комментария

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максим дружинин
ну не скажу что прям искрометное интервью, но глупостей не говорил, уничтожить никого за 3 секунды не обещал,уже хорошо! удачи!конечно поболеем, но чето мне кажется Аспинал обхитрит его,уж больно прямой Сергей боец.
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sanek maloi
Удачи брату, который во всяком главном говне не был замечен.( и все по чесноку, Серёге Удачи от пацанов с Поволжья) Все Топим за него!!! 50 на 50 за Родного) Верим! Самый крутой за тяжей)))
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