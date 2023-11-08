Павлович – о статусе поединка с Аспиналлом: «Для меня это бой за самый настоящий пояс. Полноценный»
Сергей Павлович высказался о статусе поединка с Томом Аспиналлом.
– Какое значение вы придаете временному поясу?
– Для меня это самый настоящий пояс. Полноценный.
– Соответственно меняется цена поединка, а меняется ли что-то в подготовке?
– Подготовка, естественно, меняется, потому что поменялся соперник. До этого была одна подготовка. Сейчас начали делать специальную. Настрой такой же, какой и был. Остальное все так же.
– Насколько важно к такому бою подойти с полноценным лагерем, а не на коротком уведомлении, как в случае с вашим соперником?
– Все в целом имеет значение. Но я тоже вообще-то готовился к другим ребятам. У меня была общая подготовка. Все нормально. Здесь более важно быть готовым ментально, – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.
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