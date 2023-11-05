Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Сергей Павлович Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Павлович рассказал о своих отношениях с Махачевым и Хабибом.

«Конечно, за ребятами слежу. Хабиб поздравлял меня с крайней победой, с ребятами. Общаемся по возможности. Сейчас времени мало свободного, но я с ребятами на хорошей ноте.

Я смотрел бой Махачева и Волкановски. Думал, что поединок продлится все пять раундов. Их первый бой был очень конкурентным. И я прям сильно удивился – Махачев хорошо дал. Разобрал по полкам, сделал работу как надо и просто съел», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

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2 комментария

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Tseren031293
Серега в АКА тренил с Кейном.
Никто и не сомневался, что между ними все ровно.
Надеемся, что Серега вслед за Исламом станет чемпионом в 2024 году.
В любом случае в тяжах интересно, «свежая кровь»
Павлович, Том, Ган, Алмейда.
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Ма Из
так они тренировались вместе, когда Павлович в юфс перешёл
+3
0
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