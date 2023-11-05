Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

Павлович рассказал о своих отношениях с Махачевым и Хабибом.

«Конечно, за ребятами слежу. Хабиб поздравлял меня с крайней победой, с ребятами. Общаемся по возможности. Сейчас времени мало свободного, но я с ребятами на хорошей ноте.

Я смотрел бой Махачева и Волкановски. Думал, что поединок продлится все пять раундов. Их первый бой был очень конкурентным. И я прям сильно удивился – Махачев хорошо дал. Разобрал по полкам, сделал работу как надо и просто съел», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

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