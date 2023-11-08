Джуниор Дос Сантос: «Спарринговал с Павловичем и получил сечку. Сергей – зверь»

Теги UFC MMA Джуниор Дос Сантос Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Джуниор Дос Сантос высказался о Сергее Павловиче.

«Спарринговал ли я с Павловичем? Да, какой же он жесткий тип! У нас была боксерская работа, но в маленьких перчатках для MMA. Мужик, это было ужасно. Я получил сечку над глазом.

Сергей – зверь, он очень сильный, отличный боец. Его бой с Аспиналлом? Думаю, Сергей победит и станет временным чемпионом. Этот парень силен, крепок и с прекрасной техникой бокса, а еще у него прекрасный тайминг. Я наслаждаюсь тем, что он делает в октагоне.

Надеюсь, он возьмет титул. Я лишь однажды спарринговал с ним. Это не был такой уж прям жесткий удар. Мы были в маленьких перчатках, и это был легкий спарринг. Я получил сечку, но нет никаких сомнений, что он бьет очень жестко», – сказал экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос.

Поединок между Павловичем и Томом Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Сергей Павлович точно станет вашим любимым бойцом. Вот четыре причины

Дос Сантос – о Павловиче: «Он станет звездой и будет доминировать в тяжелом дивизионе»

Опрос

Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
195 голосов
Да
79%
Сергей Павлович
Нет
21%
Том Аспиналл

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий