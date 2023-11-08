Джуниор Дос Сантос: «Спарринговал с Павловичем и получил сечку. Сергей – зверь»

Джуниор Дос Сантос высказался о Сергее Павловиче.

«Спарринговал ли я с Павловичем? Да, какой же он жесткий тип! У нас была боксерская работа, но в маленьких перчатках для MMA. Мужик, это было ужасно. Я получил сечку над глазом.

Сергей – зверь, он очень сильный, отличный боец. Его бой с Аспиналлом? Думаю, Сергей победит и станет временным чемпионом. Этот парень силен, крепок и с прекрасной техникой бокса, а еще у него прекрасный тайминг. Я наслаждаюсь тем, что он делает в октагоне.

Надеюсь, он возьмет титул. Я лишь однажды спарринговал с ним. Это не был такой уж прям жесткий удар. Мы были в маленьких перчатках, и это был легкий спарринг. Я получил сечку, но нет никаких сомнений, что он бьет очень жестко», – сказал экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос.

Поединок между Павловичем и состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

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