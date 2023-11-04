Павлович обратился к Аспиналлу: «Твое изображение перед моими глазами. Увидимся в Нью-Йорке»

Сергей Павлович обратился к Тому Аспиналлу перед боем на UFC 295.

«Твое изображение перед моими глазами. Увидимся в Нью-Йорке», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, в ночь на 12 ноября Сергей Павлович и подерутся за временный титул в соглавном событии UFC 295.

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