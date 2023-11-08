Джейк Пол анонсировал бой с Андре Огастом: «Это начало пути к чемпионству»

Теги бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол проведет поединок против Андре Огаста.

«Вы просили, и я не подвел. У Огаста больше нокаутов, чем у меня. Больше побед и опыта. Но я люблю рисковать. Это начало пути к чемпионству. Настоящий бокс», – написал Пол в соцсетях.

На счету 35-летнего Огаста 10 побед, одно поражение и одна ничья. В августе он выиграл у Брэндона Мартина – этот бой стал для него первым с 2019 года.

Пол летом выиграл у экс-бойца UFC Нейта Диаза. Его профессиональный рекорд – семь побед и одно поражение.

Поединок состоится в ночь на 16 декабря в Орландо, штат Флорида.

Джейк Пол: «Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN»

Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий