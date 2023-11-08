Джейк Пол анонсировал бой с Андре Огастом: «Это начало пути к чемпионству»

Джейк Пол проведет поединок против Андре Огаста.

«Вы просили, и я не подвел. У Огаста больше нокаутов, чем у меня. Больше побед и опыта. Но я люблю рисковать. Это начало пути к чемпионству. Настоящий бокс», – написал Пол в соцсетях.

На счету 35-летнего Огаста 10 побед, одно поражение и одна ничья. В августе он выиграл у Брэндона Мартина – этот бой стал для него первым с 2019 года.

Пол летом выиграл у экс-бойца UFC Нейта Диаза. Его профессиональный рекорд – семь побед и одно поражение.

Поединок состоится в ночь на 16 декабря в Орландо, штат Флорида.

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