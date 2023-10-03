Джейк Пол: «Я нокаутирую Канело. Запомните мои слова»

Теги Сауль Альварес бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол пообещал нокаутировать Сауля Альвареса.

«Мне 26 лет. Когда Конору Макгрегору было 29, он провел поединок с 40-летним Флойдом Мейвезером и был нокаутирован.

Я подерусь с гораздо более молодым Канело и остановлю его. Запомните мои слова», – написал в соцсетях блогер и боксер Джейк Пол.

30 сентября Альварес победил Джермелла Чарло единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе, штат Невада.

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6 комментариев

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Просто Космос
Ну первый же проф боксер младший Фьюри тебя осадил. Какой Канетти лол ?! 😹
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Timur Gabdullin
Ну как бы он не сказал что того Канело который Сауль Альварес. Так что осталось только найти 16 летнего рыжего второразрядника и дело в шляпе.
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Deni Magician
просыпайся Ержан 🤣
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David Rigert
когда канело будет 50,может нокаутирует.
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RS919
Совсем плохой 😏. Зазвездился парень.
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Просто Космос
Ответ Timur Gabdullin
Ну как бы он не сказал что того Канело который Сауль Альварес. Так что осталось только найти 16 летнего рыжего второразрядника и дело в шляпе.
Можно и старше и не рыжего .
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