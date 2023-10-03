Джейк Пол: «Я нокаутирую Канело. Запомните мои слова»

Джейк Пол пообещал нокаутировать Сауля Альвареса.

«Мне 26 лет. Когда Конору Макгрегору было 29, он провел поединок с 40-летним и был нокаутирован.

Я подерусь с гораздо более молодым и остановлю его. Запомните мои слова», – написал в соцсетях блогер и боксер .

30 сентября Альварес победил единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе, штат Невада.

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