Джейк Пол: «Я нокаутирую Канело. Запомните мои слова»
Джейк Пол пообещал нокаутировать Сауля Альвареса.
«Мне 26 лет. Когда Конору Макгрегору было 29, он провел поединок с 40-летним Флойдом Мейвезером и был нокаутирован.
Я подерусь с гораздо более молодым Канело и остановлю его. Запомните мои слова», – написал в соцсетях блогер и боксер Джейк Пол.
30 сентября Альварес победил Джермелла Чарло единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе, штат Невада.
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