«Моя судьба – стать чемпионом мира». Джейк Пол анонсировал поединок 15 декабря
Джейк Пол проведет следующий поединок 15 декабря.
«Моя судьба – стать чемпионом мира, и я готов сделать все возможное, чтобы добиться этого. 15 декабря произойдет следующий шаг на этом пути», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Имя соперника пока неизвестно.
В августе Пол победил в боксерском поединке экс-звезду UFC Нейт Диаза.
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