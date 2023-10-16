«Моя судьба – стать чемпионом мира». Джейк Пол анонсировал поединок 15 декабря

Теги MMA бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол проведет следующий поединок 15 декабря.

«Моя судьба – стать чемпионом мира, и я готов сделать все возможное, чтобы добиться этого. 15 декабря произойдет следующий шаг на этом пути», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.

Имя соперника пока неизвестно.

В августе Пол победил в боксерском поединке экс-звезду UFC Нейт Диаза.

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4 комментария

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justburn
Кто теперь? Тактаров?
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Arty Novikoff
Джейк Пол: "Моя судьба – стать чемпионом мира. Чемпионом мира по *****больству."
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lexx_sharingan
Чемпион по боксированию с ммашниками на пенсии 💪
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Ноябрьский Набат
Ответ justburn
Кто теперь? Тактаров?
Дацик тоже сойдёт😂
0
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