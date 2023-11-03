Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»

Джейк Пол сравнил гонорары Нейта Диаза в боксе и ММА.

Гонорары ряда бойцов UFC были раскрыты в процессе рассмотрения антимонопольного иска к промоушену. Согласно опубликованным документам, за первый бой с Макгрегором Диаз заработал $2,8 млн, а за второй – $4,3 млн.

«За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с . Неудивительно, что этот парень мечтает о реванше со мной», – написал в соцсетях блогер и боксер .

Поединок по правилам бокса между Диазом и Полом прошел 6 августа. Джейк победил единогласным решением судей.

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