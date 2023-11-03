Эдди Хирн: «Не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не подерется с Усиком»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн считает, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика не состоится.

«Не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не подерется с Усиком. После поединка каждый боксер испытывает эмоциональный подъем, но спустя несколько дней наступает спад. Сколько времени потребуется Тайсону, чтобы его преодолеть?

Три, четыре недели? Не знаю. Но мне сложно поверить, что бой состоится в феврале», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Так бой Усика и Фьюри состоится?

Менеджер назвал условие, при котором Усик примет перенос боя с Фьюри: «Если Тайсон травмирован, то должен пройти медицинские тесты»

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1 комментарий

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садвакасов ержан
Эх Хирн Хирн как ты уже надоел ,разберись лучше со своей звездой сколько боев обещал с Джошуа не один не состоялся до сих пор
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