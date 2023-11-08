Следующий поединок Махачева может состояться летом (ТАСС)
Ислам Махачев может провести следующий бой летом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца.
«Ислам, скорее всего, проведет следующий бой летом 2024 года. До марта он драться не будет, а 10-го числа начнется месяц Рамадан», – сказал собеседник агентства.
В октябре Махачев нокаутировал Александра Волкановски и защитил пояс в легком весе. Бой прошел в главном событии UFC 294.
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