Следующий поединок Махачева может состояться летом (ТАСС)

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев может провести следующий бой летом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца.

«Ислам, скорее всего, проведет следующий бой летом 2024 года. До марта он драться не будет, а 10-го числа начнется месяц Рамадан», – сказал собеседник агентства.

В октябре Махачев нокаутировал Александра Волкановски и защитил пояс в легком весе. Бой прошел в главном событии UFC 294.

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2 комментария

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OldCityFan
Не будет такого простоя, сам Ислам говорит о том что хочет провести в следующем году 3 боя, скорее всего в начале года до рамадана, затем после летом и как обычно в ОАЭ осенью
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