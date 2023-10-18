Иржи Прохазка: «Перейра не так уж хорош в смешанных единоборствах»

Иржи Прохазка не считает Алекса Перейру хорошим бойцом смешанных единоборств.

«Честно говоря, Алекс не так уж хорош в смешанных единоборствах. Единственное, что он умеет – это бить. Он хорош в стойке, но совсем не умеет бороться. Он слишком сосредоточен на ударах. В этом он неплох, но в других аспектах...

Я не самый хороший борец, чтобы говорить такие вещи. Но думаю, что на земле я все-таки лучше него», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

Бой между Прохазкой и Перейрой пройдет в соглавном событии UFC 295. Турнир состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

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Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»