Том Аспиналл: «Павлович – самый опасный парень в UFC, с которым можно зарубиться. Я не собираюсь этого делать»

Том Аспиналл признался, что будет рисковать в бою с Сергеем Павловичем.

«Есть только две вещи, которые могут произойти: вы можете выиграть или проиграть. Я просто стараюсь не усложнять это. Он может нокаутировать меня, я могу нокаутировать его. Мы оба имеем по миллиону способов победить. Будем рисковать. Давайте бросим кости и посмотрим, что произойдет.

Павлович – самый опасный парень в UFC, с которым можно попасть в зарубу. Я не собираюсь этого делать.

Две недели подготовки? Нет, прошло 15 лет работы. Я тренируюсь с отцом с тех пор, как мне было восемь или девять лет. Это работа на всю жизнь», – заявил боец UFC Том Аспиналл.

Напомним, что Павлович и Аспиналл на UFC 295 оспорят временный титул в тяжелом весе. Бой состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США).

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