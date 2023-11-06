Официально: Алекс Волкановски и Илия Топурия подерутся за пояс UFC в полулегком весе
Алекс Волкановски и Илия Топурия разыграют пояс UFC в полулегком весе.
Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок возглавит турнир UFC 298, который пройдет в феврале 2024 года. Точная дата и место проведения неизвестны.
Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе. В 2023 году он нокаутировал Яира Родригеса в бою за титул в 66 кг и дважды проиграл Исламу Махачеву в боях за пояс в легком весе.
Топурия – непобежденный полулегковес, победивший в июне-2023 Джоша Эмметта.
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