Официально: Алекс Волкановски и Илия Топурия подерутся за пояс UFC в полулегком весе

Теги полулегкий вес UFC Дана Уайт MMA Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски и Илия Топурия разыграют пояс UFC в полулегком весе.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок возглавит турнир UFC 298, который пройдет в феврале 2024 года. Точная дата и место проведения неизвестны.

Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе. В 2023 году он нокаутировал Яира Родригеса в бою за титул в 66 кг и дважды проиграл Исламу Махачеву в боях за пояс в легком весе.

Топурия – непобежденный полулегковес, победивший в июне-2023 Джоша Эмметта.

Роган советует Волкановски не спешить с возвращением: «Он получил сильный удар в висок – это плохое место»

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1 комментарий

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Джони Две Куртки
волк решил на прочь себе бошку пробить походу. зачем так быстро на бой соглашаться)
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