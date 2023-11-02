Роган советует Волкановски не спешить с возвращением: «Он получил сильный удар в висок – это плохое место»
Джо Роган объяснил, почему Алексу Волкановски не нужно спешить с новым боем.
«Конечно, Алекс восстановится. Не могу дождаться этого, но когда тебя нокаутируют таким образом, то нужно немного отдохнуть.
Ему врезали как следует. Имею в виду, посмотрите на этот хай-кик, удар пришелся прямо в висок, в боковую часть головы.
Это плохое место чтобы получить удар. После такого нужно немного подождать», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
Напомним, 21 октября Алекс Волкановски проиграл Исламу Махачеву нокаутом в бою за титул UFC в легком весе.
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