Роган советует Волкановски не спешить с возвращением: «Он получил сильный удар в висок – это плохое место»

Джо Роган объяснил, почему Алексу Волкановски не нужно спешить с новым боем.

«Конечно, Алекс восстановится. Не могу дождаться этого, но когда тебя нокаутируют таким образом, то нужно немного отдохнуть.

Ему врезали как следует. Имею в виду, посмотрите на этот хай-кик, удар пришелся прямо в висок, в боковую часть головы.

Это плохое место чтобы получить удар. После такого нужно немного подождать», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, 21 октября проиграл нокаутом в бою за титул UFC в легком весе.

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