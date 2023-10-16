Волкановски хочет подраться с Топурией в январе, несмотря на бой против Махачева на UFC 294
Волкановски готов подраться с Топурией на UFC 297, несмотря на бой с Махачевым.
Об этом Алекс Волкановски рассказал в интервью Ариэлю Хельвани. Бой Волкановски и Илии Топурии за пояс в полулегком весе запланирован на 20 января, когда пройдет UFC 297.
На UFC 294 Волкановски, вышедший на замену вместо травмированного Чарльза Оливейры, подерется с Исламом Махачевым. Турнир пройдет в Абу-Даби 21 октября.
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