Волкановски хочет подраться с Топурией в январе, несмотря на бой против Махачева на UFC 294

Теги UFC Александр Волкановски Илия Топурия Махачев – Волкановски UFC 297 Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

Волкановски готов подраться с Топурией на UFC 297, несмотря на бой с Махачевым.

Об этом Алекс Волкановски рассказал в интервью Ариэлю Хельвани. Бой Волкановски и Илии Топурии за пояс в полулегком весе запланирован на 20 января, когда пройдет UFC 297.

На UFC 294 Волкановски, вышедший на замену вместо травмированного Чарльза Оливейры, подерется с Исламом Махачевым. Турнир пройдет в Абу-Даби 21 октября.

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Волкановски подерется с Махачевым после операции на руке. Ему плевать: уже брал пояс с переломом

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1 комментарий

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Костя Петров
Так вроде как Топурия-Холлуэй официально на 20 января
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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