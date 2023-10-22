Махачев – о словах Хабиба после боя с Волкановски: «Он написал: «Что за бомба, оформил четко»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал о переписке с Хабибом Нурмагомедовым после UFC 294.

«Он хотел бы находиться сегодня здесь с нами, но он – человек слова. Сейчас я с ним переписывался.

Что он мне написал? «Что ты за бомба? Альхамдулиллах, младший. Оформил четко». Вот и все его сообщения», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Team_Coach
Человек слова? Вроде разговор о боях был, а не в чем-то другом. Или я что-то упустил? О каком слове речь идет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️Juve⚽️
Ответ Team_Coach
Человек слова? Вроде разговор о боях был, а не в чем-то другом. Или я что-то упустил? О каком слове речь идет?
Узнаёшь толкни , я тоже не понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий