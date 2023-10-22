Махачев – о словах Хабиба после боя с Волкановски: «Он написал: «Что за бомба, оформил четко»
Ислам Махачев рассказал о переписке с Хабибом Нурмагомедовым после UFC 294.
«Он хотел бы находиться сегодня здесь с нами, но он – человек слова. Сейчас я с ним переписывался.
Что он мне написал? «Что ты за бомба? Альхамдулиллах, младший. Оформил четко». Вот и все его сообщения», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс
2 комментария