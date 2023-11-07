Ислам Махачев возглавил рейтинг P4P UFC
Ислам Махачев признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.
Чемпион UFC в легком весе сместил с первой строчки чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса, который выбыл из поединка со Стипе Миочичем, который должен был пройти в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.
Махачев в 2023 году провел два боя с Алексом Волкановски: в феврале в Перте (Австралия) Ислам победил единогласным решением судей, а в октябре в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в первом раунде.
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