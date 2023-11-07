Ислам Махачев возглавил рейтинг P4P UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

Чемпион UFC в легком весе сместил с первой строчки чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса, который выбыл из поединка со Стипе Миочичем, который должен был пройти в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Махачев в 2023 году провел два боя с Алексом Волкановски: в феврале в Перте (Австралия) Ислам победил единогласным решением судей, а в октябре в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в первом раунде.

Махачев может публично вызвать победителя боя Ковингтон – Эдвардс: «Я бы такой шанс не упустил»

Махачев – о реакции жены на бой с Волкановски: «Она сказала: «Снова с лысым будешь драться?»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир дабаев
наконец то
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Заслуженно
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый Кадрус
Заслужил, поздравляю! Огромное уважение за то, что готов драться с любым, кого дадут и за то, что готов драться с бойцами из других весовых категорий.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кичигин
Не знаю кто вообще на этот рейтинг внимание обращает, там временами такая дичь происходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mercedes
По факту. После первого боя с волком ещё рано было, сейчас же не докопаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
Всё по делу, заработал кровью и потом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Лапистов
Ответ pups1
Господи какое превосходство? Он в первом бою на тоненького выиграл, последний раунд вообще не забуду, это превосходство и доминирование?) второй бой вообще не показатель , лаки-панч
лаки панч, это когда тебя перебивают весь бой, ты явно проигрываешь и тут наносишь нокаутирующий удар, при этом этот самый удар является неожиданным для обоих сторон. В каком месте это был лаки панч? Не пиши бред пожалуйста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий