Дэн Хендерсон рассказал, как выгнал Стрикленда из зала: «Шон увлекся, говоря гадости о людях»

Теги UFC MMA Дэн Хендерсон Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дэн Хендерсон рассказал о поведении Шона Стрикленда в его зале.

«Он проработал в моем зале около трех лет. Нам пришлось его отпустить. Шон просто слишком увлекся, говоря гадости о людях. Мне нравилась его работа в зале, он был отличным партнером по тренировкам.

В спортзале нужен хотя бы один парень, который бы выкладывался по полной и заставлял пахать всех остальных, когда они выходят против него, так что мне это нравилось», – сказал бывший чемпион Pride Дэн Хендерсон.

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