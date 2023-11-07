Hardcore FC 11 ноября: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
11 ноября в Москве состоится турнир Hardcore FC. В главном событии пройдет поединок за титул в легком весе между Эмилем Новрузовым и Саматом Абдырахмановым.
Где и во сколько смотреть Hardcore FC?
Прямую трансляцию турнира проведет официальное сообщество Hardcore FC в VK. Начало турнира в 18:00 по московскому времени.
Кард турнира:
- Эмиль Новрузов vs Самат Абдырахманов;
- Тигран Матевосян vs Даниил Бридов;
- Мухамед Калмыков vs Амхад Чжанчураев;
- Дастан Бекен vs Тимур Мусаев;
- Курейш Сагов vs Виталий Ананин;
- Артем Кузьмин vs Умар Магомедов.
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