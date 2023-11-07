Hardcore FC 11 ноября: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Hardcore FC Мухамед Калмыков Тимур Мусаев Самат Абдырахманов Бокс/MMA/UFC

11 ноября в Москве состоится турнир Hardcore FC. В главном событии пройдет поединок за титул в легком весе между Эмилем Новрузовым и Саматом Абдырахмановым.

Где и во сколько смотреть Hardcore FC?

Прямую трансляцию турнира проведет официальное сообщество Hardcore FC в VK. Начало турнира в 18:00 по московскому времени.

Кард турнира:

  • Эмиль Новрузов vs Самат Абдырахманов;
  • Тигран Матевосян vs Даниил Бридов;
  • Мухамед Калмыков vs Амхад Чжанчураев;
  • Дастан Бекен vs Тимур Мусаев;
  • Курейш Сагов vs Виталий Ананин;
  • Артем Кузьмин vs Умар Магомедов.

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