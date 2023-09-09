Жуман Жумабеков обратился к бойцу Hardcore: «Одним боксом тебя выстегну»

Российский боксер лиги Hardcore Наби Набиев обратился к казахстанцу Жуману Жумабекову, с которым по видимо у них запланирован бой:

«Ты старик с нулевым грепплингом. Подтягивай борьбу в партере, в которой я тебя очень сильно потрепаю. А ходить в зал, работать на лапах типо ты боксер мой вечно бухой сосед тоже сможет»

Жуман не остался в долгу: «Нюхать яйцо не моя тема. Одним боксом тебя выстегну»

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