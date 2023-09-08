Асбаров – о драке с участием Чурчаева в Москве: «Половина сидящих на этих конференциях – дикари. Они могут кого-то воткнуть ради хайпа и сделать инвалидом»

Теги бокс Поп ММА Сослан Асбаров Шовхал Чурчаев Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Сослан Асбаров осудил драки на пресс-конференциях поп-ММА-промоушенов.

«Есть много ребят, которые поднимают медийку за счет провокаций. Доходит до того, что человека могут «воткнуть» головой вниз. Не дай Бог с кем-то что-то случится, человек останется инвалидом.

Когда-нибудь это может произойти, и тогда хайп никому не будет нужен. Можно сломать жизнь и карьеру из-за дурацких разговоров, когда задевают честь друг друга.

Я против всего этого, за чистый спорт, хорошую речь. Нужно учиться разговаривать на конференциях. Половина из тех, кто сидит на этих конференциях, – дикари. Вся публика следит только за этим. До добра это не доведет», – сказал чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров.

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2 комментария

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Сергей Рыжов
Истину Глаголишь)
+2
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ermol@y
Красава Сослан👏
+1
0
+1
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