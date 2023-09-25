Шон О’Мэлли: «Буду драться с тем, кого даст UFC»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли признался, что не знает имя своего будущего соперника.

«Я помню наш первый бой с Верой. У нас должен был быть реванш... Теперь посмотрим... Я буду драться с тем, с кем хотят в UFC.

Я не знаю, почему все думают, что я боюсь Двалишвили. Мне кажется, что Стерлинг лучше него. А я знаю, что могу нокаутировать Алджамейна. Это все знают. Люди ведут себя так, будто я выбираю себе каждого соперника. Я буду драться с тем, кого мне дадут.

С финансовой точки зрения в поединке с Верой есть смысл. Посмотрим», – заявил чемпион UFC в легчайшей категории Шон О’Мэлли.

Напомним, что в августе 2020 года О’Мэлли проиграл Вере техническим нокаутом в первом раунде.

Вера считает Джонса величайшим бойцом: «А какие-то идиоты называют Хабиба»

Двалишвили – О’Мэлли: «Ты избегаешь главных претендентов и отказываешься от настоящих боев»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий