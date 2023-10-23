Дудакова – о выходе под песню Шамана: «Россияне соскучились по здоровому патриотизму»

Теги женские бои UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню «Я русский».

«Мы с тренером хотели немного порадовать российских болельщиков и выйти под такую песню. Думаю, что россияне немножко соскучились по здоровому патриотизму. Несмотря на то, что происходит в мире, мы не могли долго выходить с флагами, хочется не забывать, откуда мы родом.

Меня очень хорошо поддерживали, много россиян приехали, все кайфовали от того, что я вышла под эту песню. Мне самой понравился выход. Тренер постоянно пересматривает видео. Как я могу стыдиться того, что я из России? У меня родители живут в России, там много хороших людей, поэтому хотела сделать для них небольшой праздник.

Буду ли дальше выходить под эту песню, не могу сказать, потому что с первого боя есть устоявшаяся мелодия, под которую я выхожу. Пока точно не могу ответить на этот вопрос», – сказала боец UFC Виктория Дудакова.

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11 комментариев

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Мага осторожный
это не патриотизм, а идиотзм
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Hardy
да, и такое только усиливает это ощущение. здесь явно не про здоровое.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Тут самое забавное то, что такую, якобы патриотичную песню для суровых сибирских мужиков, исполняет какой-то рахитный нефор с дредами и в узких кожаных штанах, больше похожий на шаблонного представителя какой-нибудь питерской либеральной солевой богемы.
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Стас Бережнов
Россияне прежде всего соскучились по мирной, спокойной и достойной жизни, а не по патриотизму! 17 миллионов людей живут, экономя от зарплаты до зарплаты. Какой тут к черту патриотизм!!!
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Стас Бережнов
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Тут самое забавное то, что такую, якобы патриотичную песню для суровых сибирских мужиков, исполняет какой-то рахитный нефор с дредами и в узких кожаных штанах, больше похожий на шаблонного представителя какой-нибудь питерской либеральной солевой богемы.
Вся это псевдопатриотическая песня как раз для таких женщин, кто занимается мордобитием. Истинный патриотизм не в этом. И этот крикун- выскочка внешне напоминает юного фрица из дойчеюгенд времён ВОВ!!
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Стас Бережнов
Ответ Мага осторожный
это не патриотизм, а идиотзм
ЭТТОЧНО 🤝🤝🤝🤝🤝🤝❗️❗️❗️❗️❗️
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seppblatter@mail.ru
Да там р вместо д во втором случае. Ну очевидно же
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Антон Фалафель
Лучше бы стафилококк вылечила, а то он уже до мозгов добрался.
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