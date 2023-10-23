Дудакова – о выходе под песню Шамана: «Россияне соскучились по здоровому патриотизму»

Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню «Я русский».

«Мы с тренером хотели немного порадовать российских болельщиков и выйти под такую песню. Думаю, что россияне немножко соскучились по здоровому патриотизму. Несмотря на то, что происходит в мире, мы не могли долго выходить с флагами, хочется не забывать, откуда мы родом.

Меня очень хорошо поддерживали, много россиян приехали, все кайфовали от того, что я вышла под эту песню. Мне самой понравился выход. Тренер постоянно пересматривает видео. Как я могу стыдиться того, что я из России? У меня родители живут в России, там много хороших людей, поэтому хотела сделать для них небольшой праздник.

Буду ли дальше выходить под эту песню, не могу сказать, потому что с первого боя есть устоявшаяся мелодия, под которую я выхожу. Пока точно не могу ответить на этот вопрос», – сказала боец UFC Виктория Дудакова.

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