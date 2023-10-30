Камил Гаджиев: «Аспиналл – фаворит поединка с Павловичем»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев оценил перспективы Сергея Павловича победить Тома Аспиналла.

«Было очевидно, что Павлович с Аспиналлом подерутся за временный пояс. Потом будет примерно следующее: Джонс продолжит бездействовать, Миочич никому не нужен, и, скорее всего, пояс, который разыграют Павлович с Аспиналлом, станет регулярным. По сути, ребята сейчас дерутся за звание первого номера в мире.

Кто выиграет? Вот здесь большой вопрос. Павлович – это сильные руки, уверенность в себе и могучее здоровье. Аспиналл – это хороший геймплан и борьба, и поэтому я предположу, что с небольшим перевесом Том пока фаворит. Просто я видел в исполнении Аспиналла какие-то более продуманные поединки, чем в случае с Серегой.

Если Сергей навяжет свой бой, если он не подпустит Аспиналла и будет бить, то тот упадет. Но у меня есть предположение, что у Тома тоже есть свои аргументы, которые он показывал в бою с Волковым», – заявил президент Fight Night Global Камил Гаджиев.

Напомним, что поединок Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке (США) и станет соглавным событием турнира.

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3 комментария

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Pronger
Интересно, как за один раунд Гаджиев успел рассмотреть геймпланы Аспинала?
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Juninho P.
дагестанец против русского😁
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Сиражудин Халало
У Павловича защита от тейкдаунов очень хорошая….а в стойке Аспиналу нечего ловить,если только случайно не попайдет
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