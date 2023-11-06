Дивнич – о спортивной карьере: «Есть дела важнее. Раньше в моей жизни было 90% спорта, а сейчас только 10%. Понимаю, что общественную деятельность уже не брошу»

Максим Дивнич допускает, что больше не вернется в спорт.

«Карьера в MMA? Не знаю, если честно. У меня небольшая пауза. Нужно перестроить немного свою жизнь. Я много занимаюсь общественной деятельностью. И на спорт остается мало времени. Раньше жил только спортом. Но в последнее время у меня нет такого удовольствия и возможности.

Общественная деятельность поглощает все мое время. Если раньше в моей жизни было 90% спорта, то сейчас его 10%. Потому что есть дела важнее. Посмотрим. Нужно думать, анализировать. Все зависит от соперников, предложений.

Совмещать вообще нереально. Нельзя быть и хорошим спортсменом, и хорошим общественным деятелем. Если хочешь быть настоящим профессионалом в чем-то, то должен отдавать этому все свое время. Профессиональный спорт требует от тебя именно такого подхода. Режим дня, сон, питание, тренировки, восстановление. А я целыми днями на телефоне, какие-то встречи, истории. Я ввязался в это, назад дороги нет.

Мы помогаем огромному количеству людей. У нас есть 13 семей – многодетных, малообеспеченных. Мы им помогаем. Также у нас приют на Донбассе. Дети-инвалиды, старики. Всякие общественные проекты, покупаем людям квартиры, помогаем военным. Это огромная работа. Я один это не тяну, без чьей-то помощи.

Это отнимает очень много времени. И сейчас у меня период подумать, чем мне дальше заниматься. Но понимаю, что общественную деятельность уже не брошу. Я себе отдаю в этом отчет. Мне нужно находить время для подготовки. Но это сложно. Поэтому на небольшом распутье. Взял паузу. Плюс у меня есть травма, которую незадолго до боя получил. Ее тоже необходимо залечить», – заявил боец MMA Максим Дивнич.

Дивнич – о конфликте с Хасбиком: «Человек неадекватно воспринимает происходящее, с ним не о чем разговаривать. У меня к нему только сожаление»

Дивнич – о переходе в бокс: «Зависит от предложения. Я бы хотел побиться с Хабибом и Махачевым»