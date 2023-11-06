Дивнич – о переходе в бокс: «Зависит от предложения. Я бы хотел побиться с Хабибом и Махачевым»
Максим Дивнич хочет провести боксерский поединок с Хабибом или Махачевым.
«Профессиональный бокс? Почему нет? В зависимости от предложения и оппонента. Выходить с профессионалом смысла нет. Но если представитель MMA, то это было бы интересное противостояние. Опять же, Магомед Исмаилов бился с Иваном Штырковым – интересная история. Можно было бы сделать что-то такое.
Я бы хотел с Хабибом побиться. И с Исламом Махачевым», – заявил боец MMA Максим Дивнич.
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