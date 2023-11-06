Дивнич – о переходе в бокс: «Зависит от предложения. Я бы хотел побиться с Хабибом и Махачевым»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Максим Дивнич бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич хочет провести боксерский поединок с Хабибом или Махачевым.

«Профессиональный бокс? Почему нет? В зависимости от предложения и оппонента. Выходить с профессионалом смысла нет. Но если представитель MMA, то это было бы интересное противостояние. Опять же, Магомед Исмаилов бился с Иваном Штырковым – интересная история. Можно было бы сделать что-то такое.

Я бы хотел с Хабибом побиться. И с Исламом Махачевым», – заявил боец MMA Максим Дивнич.

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5 комментариев

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заратустра-будрайтис
А я бы хотел сыграть с Полом Маккартни.
+6
0
+6
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nik name
дерись с маваши
+1
0
+1
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Мага осторожный
Ответ Ландау
Любишь играть с гeями?
с тобой играть никто вроде и не собирался
+1
0
+1
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Я Ты
хайпожор
0
0
0
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