Дивнич – о переходе в бокс: «Зависит от предложения. Я бы хотел побиться с Хабибом и Махачевым»

Максим Дивнич хочет провести боксерский поединок с Хабибом или Махачевым.

«Профессиональный бокс? Почему нет? В зависимости от предложения и оппонента. Выходить с профессионалом смысла нет. Но если представитель MMA, то это было бы интересное противостояние. Опять же, Магомед Исмаилов бился с Иваном Штырковым – интересная история. Можно было бы сделать что-то такое.

Я бы хотел с Хабибом побиться. И с Исламом Махачевым», – заявил боец MMA Максим Дивнич.

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

Виктория Дудакова: «Хабиб всегда будет выше Махачева»