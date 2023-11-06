Дивнич – о конфликте с Хасбиком: «Человек неадекватно воспринимает происходящее, с ним не о чем разговаривать. У меня к нему только сожаление»

Максим Дивнич высказался о конфликте с блогером Хасбиком.

«Как можно что-то серьезно воспринимать от него? Что он мне сделает, побьет? Я понимаю, что у него огромная фан-база. Он мне писал, что никакие Дивничи не будут мешать строительству мечетей. У него огромная аудитория, он должен понимать, что он говорит. Наверное, это были какие-то эмоции.

Тут нужно ему вопрос задать. Какое у него сейчас ко мне отношение. Он говорил, что я больше не приеду в Дагестан. Но как к этому можно серьезно относиться? Кто такой Хасбик? Просто блогер, человек. Я с юмором отнесся.

Мы с ним в личке общались, я попытался объяснить ситуацию. Что фразы вырваны из контекста, что у меня нет негатива к мусульманам. Но он просто не хотел это слышать, продолжал гнуть свою линию. И я понял, что человек неадекватно воспринимает происходящее, не о чем с ним разговаривать.

Да какой у меня к нему негатив? У меня к нему только сожаление – и все. Какой у меня к этому человеку может быть негатив?» – заявил боец MMA Максим Дивнич.

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