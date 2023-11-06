Дивнич – о конфликте с Хасбиком: «Человек неадекватно воспринимает происходящее, с ним не о чем разговаривать. У меня к нему только сожаление»

Теги MMA Максим Дивнич Хасбик Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич высказался о конфликте с блогером Хасбиком.

«Как можно что-то серьезно воспринимать от него? Что он мне сделает, побьет? Я понимаю, что у него огромная фан-база. Он мне писал, что никакие Дивничи не будут мешать строительству мечетей. У него огромная аудитория, он должен понимать, что он говорит. Наверное, это были какие-то эмоции.

Тут нужно ему вопрос задать. Какое у него сейчас ко мне отношение. Он говорил, что я больше не приеду в Дагестан. Но как к этому можно серьезно относиться? Кто такой Хасбик? Просто блогер, человек. Я с юмором отнесся.

Мы с ним в личке общались, я попытался объяснить ситуацию. Что фразы вырваны из контекста, что у меня нет негатива к мусульманам. Но он просто не хотел это слышать, продолжал гнуть свою линию. И я понял, что человек неадекватно воспринимает происходящее, не о чем с ним разговаривать.

Да какой у меня к нему негатив? У меня к нему только сожаление – и все. Какой у меня к этому человеку может быть негатив?» – заявил боец MMA Максим Дивнич.

Дивнич – о переходе в бокс: «Зависит от предложения. Я бы хотел побиться с Хабибом и Махачевым»

Дивнич – о Хасбике: «Он Господь Бог или кто? В его словах есть признаки неонацизма»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
забавно, что о самом Дивчичи можно сказать тоже самое.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
По ходу раскрутка боя идет, ставлю на Хасбуллу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tanabay
кто такой.. дивнич .. я 10 лет смотрю бокс. и мма. но не знаю кто он такой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий