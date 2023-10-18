«Это неверная информация». В Bellator отреагировали на слухи о продаже промоушена

В Bellator опровергли информацию о продаже промоушена.

Об этом сообщает со ссылкой на представителя организации.

«Нет, это неверная информация. На данный момент лига не закрывается и не продана», – заявил собеседник агентства.

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