«Это неверная информация». В Bellator отреагировали на слухи о продаже промоушена
В Bellator опровергли информацию о продаже промоушена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
«Нет, это неверная информация. На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана», – заявил собеседник агентства.
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