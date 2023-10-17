Боец Bellator Берхамов про Рахмонова: «Когда он берет на удушающий, как будто цепь какая -то»

Спарринг-партнер Шавката Рахмонова российский боец Bellator Мухамед Берхамов рассказал про тренировки с казахстанцем в зале Kill Cliff FC:

“Он очень хороший боец. Боксерская база хорошая. Самое сложное – это его рост, он длинный очень. У меня 185 сантиметров, а он еще выше. Из-за роста и длины рук он чуть неудобный для 77 килограммов. Смотришь на него – вроде такой худой, а в клинче он очень крепкий парень.

Когда он берет на удушающие приемы, это как будто цепь какая-то. Цепкий парень. Поэтому я думаю, не за горами его чемпионский пояс».

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