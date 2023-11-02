Рахмонов провел спарринг с претендентом на титул Bellator

Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов под аплодисменты Гилберта Бернса и других бойцов Kill Cliff Шавкат устроил минутку с ямайцем Джейсоном Джексоном, который 17 ноября проведет бой с чемпионом Bellator Ярославом Амасовым.

Напомним, что на свой следующий поединок Шавкат Рахмонов выйдет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 294 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

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