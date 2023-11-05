Фахретдинов – о поединке с Дос Сантосом: «Я в шоке. За такое можно было 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали»

Теги UFC MMA Элизеу Залески Дос Сантос Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов прокомментировал результат боя с Элизеу Дос Сантосом.

«Ветры дуют не так как хотят корабли. Писать и жаловаться на то и другое не буду и не собираюсь. Я всегда принимаю все как есть, ничья значит ничья. Если я выигрываю, то выигрывает вся моя команда, если нет, то вся вина только на мне.

Все пошло немного не по плану, быстрый нокдаун, и вот я захотел бонус на большой арене в ущерб результату, но и его не дали, и, честно сказать, я в шоке. За такое можно было 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали, я считаю, а вы как думаете? С огромным желанием и мотивацией иду дальше.

В настоящее время важно другое, делаем дуа за наших братьев и сестер, ведь это реальная жизнь, а у нас… всего лишь потеха публики», – написал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что поединок Фахретдинова и Дос Сантоса, состоявшийся этой ночью в Сан-Паулу (Бразилия), завершился вничью.

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8 комментариев

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DAI1980
Дуа за братьев и сестёр, выступая в промоушене на чьи налоги производиться и поставляется оружие стране которая этих братьев и сестёр убивает.
+6
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+6
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Дмитрий Кичигин
ыыыыы, Дядя Дана жадный, ни уронил мне money на счёт, но я будущий чемпион в 3 весовых, вернусь сильнее
+2
-2
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Fizkultprivet
Элизеу сильный, было предчувствие, что у Фахретдинова будут проблемы с ним.
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Fizkultprivet
Ответ DAI1980
Дуа за братьев и сестёр, выступая в промоушене на чьи налоги производиться и поставляется оружие стране которая этих братьев и сестёр убивает.
Ну часть гонорара он и другие мусульмане бойцы могли бы пожертвовать например "врачам без границ".
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Andrew Chepaylo
Ответ Fizkultprivet
Ну часть гонорара он и другие мусульмане бойцы могли бы пожертвовать например "врачам без границ".
Могли бы, но скорей всего не пожертвуют
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Fizkultprivet
Ответ Andrew Chepaylo
Могли бы, но скорей всего не пожертвуют
Толку было бы больше, чем от молитв.
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