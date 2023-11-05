Фахретдинов – о поединке с Дос Сантосом: «Я в шоке. За такое можно было 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали»

Ринат Фахретдинов прокомментировал результат боя с Элизеу Дос Сантосом.

«Ветры дуют не так как хотят корабли. Писать и жаловаться на то и другое не буду и не собираюсь. Я всегда принимаю все как есть, ничья значит ничья. Если я выигрываю, то выигрывает вся моя команда, если нет, то вся вина только на мне.

Все пошло немного не по плану, быстрый нокдаун, и вот я захотел бонус на большой арене в ущерб результату, но и его не дали, и, честно сказать, я в шоке. За такое можно было 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали, я считаю, а вы как думаете? С огромным желанием и мотивацией иду дальше.

В настоящее время важно другое, делаем дуа за наших братьев и сестер, ведь это реальная жизнь, а у нас… всего лишь потеха публики», – написал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что поединок Фахретдинова и Дос Сантоса, состоявшийся этой ночью в Сан-Паулу (Бразилия), завершился вничью.

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