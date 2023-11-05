Олейник – о Павловиче: «Надеюсь, что у нас появится «the baddest man of the planet»

Алексей Олейник высказался о поединке Павлович – Аспиналл.

«Это интересный и классный бой. Я очень рассчитываю, что у нас появится «the baddest man of the planet». Смешанные единоборства считают достаточно жестким видом спорта, и чемпион в тяжелом весе – один из самых опасных людей на планете. Будем болеть за Павловича и ждать от него только победы.

С Аспиналлом ни в коем случае нельзя расслабляться, это очень неудобный, длинный, нестандартный, атлетичный и очень быстрый парень. Плюс он работает в хорошей команде, в том числе он тренируется с Сирилом Ганом. Раз Ган не сошелся с Сергеем, то сейчас выйдет другой сильный боец из их команды. Сергею нужно работать собранно, не раскрываться, а делать свое дело», – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

Напомним, что Павлович и Аспиналл на UFC 295 оспорят временный титул в тяжелом весе. Бой состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США).

Павлович обратился к Аспиналлу: «Твое изображение перед моими глазами. Увидимся в Нью-Йорке»

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