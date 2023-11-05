Оливейра – о поединке с Махачевым в январе: «Только сейчас об этом услышал»

Чарльз Оливейра прокомментировал слухи о поединке с Исламом Махачевым.

«Я только сейчас об этом услышал. Люди начали обсуждать слухи. Может быть, я подерусь в январе, кто знает.

Если это будет Махачев, то вы увидите того Оливейру, которого видели всегда! Он всегда будет идти вперед, искать возможность для сабмишена или нокаута. Я хочу стать чемпионом», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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